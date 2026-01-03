Chronique politique

L'année 2025 s'est avérée particulièrement chargée sur le plan politique, et, avec les nombreux évènements prévus au cours des prochains mois, 2026 risques de l'être tout autant.
À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique à venir?
Écoutez le chroniqueur politique Lambert Drainville faire ses prédictions, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Mark Carney gouvernera-t-il de façon majoritaire? Il a été élu minoritaire de très peu. Et fort de trois départs d'élus du Parti conservateur dans les dernières semaines, dont deux qui ont traversé du côté des libéraux. Le Parti libéral du Canada est à un seul siège de gouverner de façon majoritaire avec 172 sièges. On va donc suivre ça de près, à savoir s'il y aura d'autres défections.»