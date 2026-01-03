 Aller au contenu
Politique
Chronique politique

À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique 2026?

par 98.5

0:00
11:44

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 3 janvier 2026 09:25

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Lambert Drainville
À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique 2026?
Lambert Drainville / Cogeco Média

L'année 2025 s'est avérée particulièrement chargée sur le plan politique, et, avec les nombreux évènements prévus au cours des prochains mois, 2026 risques de l'être tout autant. 

À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique à venir?

Écoutez le chroniqueur politique Lambert Drainville faire ses prédictions, samedi, au micro de Jean-François Baril.

«Mark Carney gouvernera-t-il de façon majoritaire? Il a été élu minoritaire de très peu. Et fort de trois départs d'élus du Parti conservateur dans les dernières semaines, dont deux qui ont traversé du côté des libéraux. Le Parti libéral du Canada est à un seul siège de gouverner de façon majoritaire avec 172 sièges. On va donc suivre ça de près, à savoir s'il y aura d'autres défections.» 

Lambert Drainville

