Une organisation bien rodée

Charles Milliard annoncera officiellement mardi qu'il se lance dans la course à la direction du Parti libéral du Québec.

M. Milliard aurait reçu de nombreux appuis dans les dernières semaines, notamment de la part d'élus du caucus et de militants libéraux qui ne l'avaient pas soutenu dans la première course.

Il souhaite un débat d’idées avec Paul St-Pierre Plamondon, le chef du PQ, sur la souveraineté, sans campagne de peur, et veut rassembler des partisans de Karl Blackburn et Pablo Rodriguez.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix analyser la candidature de Charles Milliard à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.