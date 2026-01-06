 Aller au contenu
Politique
Une organisation bien rodée

Candidature de Charles Milliard au PLQ: «Une bonne longueur d'avance»

par 98.5

0:00
12:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 janvier 2026 07:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Candidature de Charles Milliard au PLQ: «Une bonne longueur d'avance»
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Charles Milliard annoncera officiellement mardi qu'il se lance dans la course à la direction du Parti libéral du Québec.

M. Milliard aurait reçu de nombreux appuis dans les dernières semaines, notamment de la part d'élus du caucus et de militants libéraux qui ne l'avaient pas soutenu dans la première course.

Il souhaite un débat d’idées avec Paul St-Pierre Plamondon, le chef du PQ, sur la souveraineté, sans campagne de peur, et veut rassembler des partisans de Karl Blackburn et Pablo Rodriguez. 

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix analyser la candidature de Charles Milliard à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

