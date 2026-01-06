Le couple Laine parle de la vie à Montréal

Jean-Michel Bourque discute de l'entrevue de Patrik Laine dans The Gazette, où l'attaquant et sa conjointe parlent de leur vie à Montréal et de leur plateforme From Us to You visant à déstigmatiser la santé mentale.

Sur le plan sportif, les Canadiens de Montréal font face à un casse-tête pour le retour au jeu de plusieurs blessés, dont Laine, Kirby Dach et Alex Newhook, au sein d'une formation qui affiche actuellement une belle cohésion.

Enfin, la gestion des trois gardiens de but est un enjeu majeur: le renvoi de Jacob Fowler dans la Ligue américaine est pressenti comme le choix logique pour poursuivre son développement.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi, à Lagacé le matin.