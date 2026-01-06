 Aller au contenu
Hockey
En dépit de bonnes statistiques pour le Mammoth

«Il faut trouver une façon de gagner plus régulièrement» -André Tourigny

par 98.5 Sports

0:00
11:48

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 janvier 2026 19:58

Avec

Mario Langlois
Les joueurs du Mammoth de l'Utah. / AP/Adam Hunger

Le Mammoth de l'Utah a une fiche légèrement supérieure à celle de la saison précédente. Quelle est la situation de la formation?

Écoutez l'entraîneur-chef du Mammoth, le Québécois André Tourigny, en discuter avec Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Le Mammoth joue très bien, statistiquement parlant, mais ne gagne pas avec autant de régularité que Tourigny ne l'espère;
  • Le calendrier (25 matchs à l'étranger) a été plus ardu pour le Mammoth;
  • La LNH évolue tellement vite que les entraîneurs doivent constamment réajuster les paramètres;
  • Les difficultés de générer de l'attaque;
  • Une raison qui explique la baisse de pourcentage d'arrêts des gardiens;
  • Au Mammoth de profiter d'une séquence de sept matchs à domicile.

