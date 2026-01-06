En dépit de bonnes statistiques pour le Mammoth

Le Mammoth de l'Utah a une fiche légèrement supérieure à celle de la saison précédente. Quelle est la situation de la formation?
Écoutez l'entraîneur-chef du Mammoth, le Québécois André Tourigny, en discuter avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Le Mammoth joue très bien, statistiquement parlant, mais ne gagne pas avec autant de régularité que Tourigny ne l'espère;
- Le calendrier (25 matchs à l'étranger) a été plus ardu pour le Mammoth;
- La LNH évolue tellement vite que les entraîneurs doivent constamment réajuster les paramètres;
- Les difficultés de générer de l'attaque;
- Une raison qui explique la baisse de pourcentage d'arrêts des gardiens;
- Au Mammoth de profiter d'une séquence de sept matchs à domicile.