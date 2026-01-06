Grand rassemblement à Vegas

Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, l'événement technologique le plus influent au monde, présente cette année des innovations majeures qui lient indissociablement l'alimentation et la technologie.

Guillaume Mathieu, expert en agroalimentaire, souligne que les géants du Tech cherchent désormais à pénétrer nos cuisines pour mieux comprendre nos habitudes de consommation et optimiser leurs ventes.

Écoutez Guillaume Mathieu, cofondateur d'ILOT et expert en agroalimentaire, faire le point sur les tendances du CES, mardi, à Lagacé le matin.