Saviez-vous que le prix de votre parapluie ou de votre crème glacée pourrait bientôt fluctuer selon la météo ou l’heure de la journée?

Si la tarification dynamique est la norme pour les billets d’avion, François Charron nous avertit: elle débarque maintenant dans nos commerces de proximité grâce aux nouvelles étiquettes numériques.

Fini les étiquettes en carton, place à des écrans LCD gérés à distance qui permettent aux détaillants d'ajuster leurs marges en temps réel.

Écoutez le chroniqueur à la vie numérique François Charron expliquer le tout, mardi matin, à l'émission Radio textos, avec Marie-Eve Tremblay.