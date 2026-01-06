Remaniement chez les libéraux

Le chroniqueur Dimitri Soudas analyse le départ de Chrystia Freeland, qui quitte son poste de députée pour devenir conseillère économique bénévole du gouvernement ukrainien.

Ce départ, initialement prévu pour être cumulé avec son rôle parlementaire, est devenu une démission complète sous la pression de l'opposition, qui dénonçait un conflit d'intérêts.

Pour le premier ministre Mark Carney, ce départ complique la gestion de son gouvernement minoritaire, mais plutôt que de déclencher des élections générales, il privilégierait le recrutement de transfuges conservateurs pour obtenir une majorité parlementaire et reprendre le contrôle des comités.

