La fin de la naïveté devant les États-Unis

Dans un contexte marqué par l'intervention américaine au Venezuela pour le contrôle du pétrole, l'expert Yvan Cliche et l'homme d'affaires Olivier Primeau analysent les menaces pesant sur les ressources naturelles canadiennes.

La nouvelle stratégie de sécurité nationale de Donald Trump prône une «domination énergétique» qui pourrait forcer le Canada à baisser ses prix ou à voir sa souveraineté bafouée par des intérêts étrangers.

Olivier Primeau souligne que l'eau, véritable «or bleu», est déjà largement convoitée par des fonds américains.

Yvan Cliche souligne que l'heure est à la mobilisation civile et gouvernementale pour protéger ces actifs stratégiques contre de futures mesures de coercition.

Écoutez Yvan Cliche, spécialiste en énergie au CÉRIUM depuis 2020 et l'entrepreneur Olivier Primeau, mardi, au micro de Patrick Lagacé.