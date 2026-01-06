La fin de la naïveté devant les États-Unis

Dans un contexte marqué par l'intervention américaine au Venezuela pour le contrôle du pétrole, l'expert Yvan Cliche et l'homme d'affaires Olivier Primeau analysent les menaces pesant sur les ressources naturelles canadiennes.
La nouvelle stratégie de sécurité nationale de Donald Trump prône une «domination énergétique» qui pourrait forcer le Canada à baisser ses prix ou à voir sa souveraineté bafouée par des intérêts étrangers.
Olivier Primeau souligne que l'eau, véritable «or bleu», est déjà largement convoitée par des fonds américains.
Yvan Cliche souligne que l'heure est à la mobilisation civile et gouvernementale pour protéger ces actifs stratégiques contre de futures mesures de coercition.
Écoutez Yvan Cliche, spécialiste en énergie au CÉRIUM depuis 2020 et l'entrepreneur Olivier Primeau, mardi, au micro de Patrick Lagacé.
«Il faut véritablement, maintenant, que le Canada considère les États-Unis avec l'option qu'il est possible qu'ils viennent chez nous par la force chercher certaines de nos ressources qu'ils reluquent.»
L'homme d’affaires Olivier Primeau fait quant à lui état de la convoitise étrangère pour l’eau québécoise qui est déjà ciblée par des entreprises américaines notamment.
«On voit encore notre eau, à ce jour, comme si c'était un truc acquis, et que Donald Trump ne menaçait pas de déplacer la frontière pour venir nous voler notre eau.»