Désinformation et IA

L'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Américains a provoqué une onde de choc numérique, transformée en véritable «spectacle» par l'administration Trump.

Donald Trump a documenté l'événement en temps réel sur son réseau Truth Social, utilisant des mèmes et de la musique pour narguer le dirigeant déchu.

Le segment souligne les dangers de la désinformation, illustrés par de fausses images de l'arrestation générées par l'IA et par l'incapacité initiale de ChatGPT à confirmer l'événement.

Cette situation soulève des inquiétudes majeures quant à la fiabilité de l'information technologique future.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, lundi, à l'émission Lagacé le matin.