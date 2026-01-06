La banalisation de la cocaïne atteint un point tel que des publicités pour s'en procurer apparaissent constamment sur Facebook et Instagram, gérées par la maison-mère, Meta, malgré l’illégalité.

Carl Marchand, journaliste à Cogeco Nouvelles, avait prouvé en décembre 2024 qu’il était possible d’acheter de la cocaïne en ligne, payée par carte de crédit et livrée par Postes Canada.

Un an plus tard, l'émission La Facture de Radio-Canada vient de faire un exercice similaire mettant en lumière l’inefficacité des contrôles de Meta et la difficulté d’endiguer ce trafic.