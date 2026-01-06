Les urgences débordent

Le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, tire la sonnette d'alarme sur l'état critique des urgences dans la grande région de Montréal.

Avec des taux d'occupation atteignant jusqu'à 200 %, le système fait face à une «tempête parfaite» causée par une arrivée précoce et massive de l'influenza, touchant particulièrement les personnes âgées.

Écoutez le Dr Gilbert Boucher faire le point sur la saturation des urgences, mardi matin, à Lagacé le matin.