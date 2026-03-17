L'UPAC doute de l'authenticité des échanges

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) se trouve actuellement dans une impasse concernant l'authenticité des messages textes qui ont mené à la chute de l'ancien chef libéral Pablo Rodriguez.

Bien que l'enquête n'ait pas encore abouti à une conclusion définitive, les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que ces messages aient été fabriqués, en tout ou en partie.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau décortiquer ces nouvelles informations révélées par La Presse, mardi, à Lagacé le matin.