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Politique
L'UPAC doute de l'authenticité des échanges

Textos et brownies: «Qui aurait eu avantage à faire ça et pourquoi?»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 mars 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Textos et brownies: «Qui aurait eu avantage à faire ça et pourquoi?»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) se trouve actuellement dans une impasse concernant l'authenticité des messages textes qui ont mené à la chute de l'ancien chef libéral Pablo Rodriguez.

Bien que l'enquête n'ait pas encore abouti à une conclusion définitive, les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que ces messages aient été fabriqués, en tout ou en partie.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau décortiquer ces nouvelles informations révélées par La Presse, mardi, à Lagacé le matin.

«La conclusion, c'est qu'on n'a pas encore de conclusion, mais c'est intéressant de voir où l'UPAC est rendue dans son cheminement [...] mais si la conclusion était à l'effet qu'il y a eu fabrication de faux ou modification de textos, l'autre question serait de savoir qui aurait eu avantage à faire ça et pourquoi?»

Jonathan Trudeau

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