Pour l'utilisation d'un logiciel de tarification

Il y aura possiblement une action collective contre d'importantes chaînes hôtelières au Québec, accusées d'utiliser un logiciel commun pour coordonner illégalement leurs tarifs.

Les prix auraient bondi de 45 % en neuf ans, dépassant largement l'inflation.

