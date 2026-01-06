Pour l'utilisation d'un logiciel de tarification

Il y aura possiblement une action collective contre d'importantes chaînes hôtelières au Québec, accusées d'utiliser un logiciel commun pour coordonner illégalement leurs tarifs.
Les prix auraient bondi de 45 % en neuf ans, dépassant largement l'inflation.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi, à Lagacé le matin.
«C'était l'équivalent de se rencontrer en secret dans une ruelle ou dans une grande salle et de partager de l'information et de s'entendre sur les prix.»
Autres sujets abordés:
- Une analyse du bilan boursier exceptionnel de 2025, marqué par une hausse de 30 % de la Bourse de Toronto;
- Les portefeuilles individuels accusent souvent un retard sur les indices: la popularité du modèle sécuritaire 60/40.