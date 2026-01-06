Tombée en panne... et en amour avec le Québec

L'histoire de Jaymee Sire, une personnalité de Food Network, et de son conjoint Justin, est devenue virale après que leur voyage de Noël à Québec ait pris un tournant inattendu.

En tentant de regagner les États-Unis plus tôt que prévu pour éviter une tempête, leur voiture est tombée en panne à Drummondville, le 26 décembre.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux raconter cette histoire, mardi, à Lagacé le matin.

Face à l'absence de garages ouverts pendant la période des Fêtes, le couple s'est tourné vers les réseaux sociaux. Un garagiste de Compact Auto, joint par message privé, a accepté d'ouvrir son établissement exceptionnellement pour les aider, un geste qui a profondément touché Jaymee Sire et permis de mettre en lumière l'hospitalité québécoise.