Politique internationale
Un tournant majeur

Arrestation spectaculaire de Maduro par Trump: onde de choc

par 98.5 | Modifié le 5 janvier 2026 à 16:15

Des manifestants se rassemblent devant la Maison Blanche, le samedi 3 janvier 2026, à Washington, après la capture par les États-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse lors d'une opération militaire. / (AP Photo/Jose Luis Magana)

À écouter

«Même au sein du camp MAGA, on sent un mécontentement»

Avec

Philippe Cantin
0:00
8:58

Dans un revirement géopolitique sans précédent survenu le week-end dernier, les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, lors d'un raid nocturne à Caracas. 

Accusé de narcoterrorisme et d'importation de cocaïne, le dirigeant déchu a été transféré à New York pour comparaître devant la justice. 

À écouter

«Le petit vernis de droit international est en train de disparaître»

Avec

Philippe Cantin
0:00
6:40

À écouter

Un «dangereux précédent» international orchestré par Donald Trump

Avec

Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
0:00
11:44

Cette intervention spectaculaire, bien qu'officiellement justifiée par des motifs judiciaires, est perçue par plusieurs analystes comme une manœuvre stratégique visant à sécuriser les vastes ressources pétrolières du Venezuela tout en réaffirmant la domination américaine dans la région.

À écouter

Exfiltration de Maduro: les dessous de l'opération américaine au Venezuela

Avec

Patrick Lagacé
0:00
6:39

Chronologie et détails de l'histoire

L'opération a débuté dans la nuit de samedi à dimanche par des frappes américaines sur la capitale vénézuélienne, permettant l'extirpation de Nicolas Maduro et de sa femme, Cilia Flores. L'événement a immédiatement été transformé en « spectacle » numérique par Donald Trump, qui a documenté l'arrestation en temps réel sur Truth Social à grand renfort de mèmes.

À écouter

Pétrole, corruption et papier de toilette: l'anatomie du fiasco vénézuélien

Avec

Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
0:00
6:55

Sur les ondes du 98.5, les chroniqueurs ont souligné le caractère exceptionnel de cet enlèvement d'un chef d'État sur son propre territoire, y voyant le retour de la «doctrine Monroe».

Jean-François Lépine a notamment pointé l'obsession de l'administration Trump pour le contrôle du pétrole.

L'histoire a également été marquée par une vague de désinformation, incluant de fausses images générées par intelligence artificielle, soulevant des inquiétudes sur la fiabilité de l'information technologique future. 

À écouter

La capture de Maduro: le «spectacle» Trump sur les réseaux sociaux

Avec

Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
0:00
4:16

Maduro a comparu lundi midi à New York où il a plaidé son innocence devant le tribunal

Le socialiste et sa conjointe nient avoir œuvré dans l'exportation de drogue aux États-Unis.

... plus de détails à suivre. 

À écouter

La capture de Maduro: un signal d'alarme pour la souveraineté du Québec?

Avec

Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
0:00
42:10

