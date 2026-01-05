Un tournant majeur

Dans un revirement géopolitique sans précédent survenu le week-end dernier, les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, lors d'un raid nocturne à Caracas.
Accusé de narcoterrorisme et d'importation de cocaïne, le dirigeant déchu a été transféré à New York pour comparaître devant la justice.
Cette intervention spectaculaire, bien qu'officiellement justifiée par des motifs judiciaires, est perçue par plusieurs analystes comme une manœuvre stratégique visant à sécuriser les vastes ressources pétrolières du Venezuela tout en réaffirmant la domination américaine dans la région.
Chronologie et détails de l'histoire
L'opération a débuté dans la nuit de samedi à dimanche par des frappes américaines sur la capitale vénézuélienne, permettant l'extirpation de Nicolas Maduro et de sa femme, Cilia Flores. L'événement a immédiatement été transformé en « spectacle » numérique par Donald Trump, qui a documenté l'arrestation en temps réel sur Truth Social à grand renfort de mèmes.
Sur les ondes du 98.5, les chroniqueurs ont souligné le caractère exceptionnel de cet enlèvement d'un chef d'État sur son propre territoire, y voyant le retour de la «doctrine Monroe».
Jean-François Lépine a notamment pointé l'obsession de l'administration Trump pour le contrôle du pétrole.
L'histoire a également été marquée par une vague de désinformation, incluant de fausses images générées par intelligence artificielle, soulevant des inquiétudes sur la fiabilité de l'information technologique future.
Maduro a comparu lundi midi à New York où il a plaidé son innocence devant le tribunal
Le socialiste et sa conjointe nient avoir œuvré dans l'exportation de drogue aux États-Unis.
... plus de détails à suivre.