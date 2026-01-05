Un tournant majeur

Sur les ondes du 98.5, les chroniqueurs ont souligné le caractère exceptionnel de cet enlèvement d'un chef d'État sur son propre territoire, y voyant le retour de la «doctrine Monroe».

Jean-François Lépine a notamment pointé l'obsession de l'administration Trump pour le contrôle du pétrole.

L'histoire a également été marquée par une vague de désinformation, incluant de fausses images générées par intelligence artificielle, soulevant des inquiétudes sur la fiabilité de l'information technologique future.