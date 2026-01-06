Il a fait au moins 22 victimes

Le massothérapeute François Delorimier-Vallières risque neuf ans de prison pour agressions sexuelles et voyeurisme à l'endroit de 22 victimes.
L'homme filmait et agressait ses patientes à leur insu pendant les traitements, profitant de leur vulnérabilité, notamment lorsqu'elles portaient un masque sur les yeux.
Une centaine de personnes non-identifiées auraient été filmées.
Delorimier-Vallières, qui oeuvrait dans le sous-sol de la maison de sa mère, a commis les gestes reprochés entre 2015 et 2020.
