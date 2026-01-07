Cryptomonnaie

Joanie Lepage, qui a plaidé coupable à une accusation de séquestration dans l'affaire du meurtre de l'influenceur Kevin Mirshahi, a comparu mardi au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

La Couronne réclame une peine de deux ans de prison ferme pour la femme de 34 ans, soulignant son «aveuglement volontaire» motivé par l'appât du gain.

La trentenaire veut plutôt purger sa peine à domicile.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

