Affaires judiciaires et faits divers

Il y a eu deux décès nébuleux sur la Rive-Sud: un jeune de 21 ans retrouvé dans une voiture à Longueuil et un homme dans la cinquantaine à Brossard.

Bien que les causes ne soient pas confirmées, une origine criminelle n'est pas exclue.

Par ailleurs, une femme de 31 ans est dans un état critique à Hochelaga-Maisonneuve après avoir été poussée d'un balcon par son conjoint suite à une altercation.

