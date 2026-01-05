 Aller au contenu
Justice et faits divers
Affaires judiciaires et faits divers

Mystères à Longueuil et Brossard: deux corps retrouvés sans vie

Mystères à Longueuil et Brossard: deux corps retrouvés sans vie
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Il y a eu deux décès nébuleux sur la Rive-Sud: un jeune de 21 ans retrouvé dans une voiture à Longueuil et un homme dans la cinquantaine à Brossard.

Bien que les causes ne soient pas confirmées, une origine criminelle n'est pas exclue.

Par ailleurs, une femme de 31 ans est dans un état critique à Hochelaga-Maisonneuve après avoir été poussée d'un balcon par son conjoint suite à une altercation. 

Écoutez la chronique judiciaire et de faits divers avec Bénédicte Lebel, lundi, à l'émission Lagacé le matin

Autre sujet abordé: 

  • L'incendie tragique survenu en Suisse le 31 décembre. 

