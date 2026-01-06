Médaille de bronze pour le Canada

Le Canada a conclu son parcours au Championnat mondial de hockey junior avec une médaille de bronze à la suite d'une victoire de 6-3 contre la Finlande.

Bien que ce résultat permette au pays d'éviter d'être blanchi du podium pour une troisième année consécutive, il s'agit d'une déception pour la formation canadienne, habituée à viser l'or.

Du côté plus positif, les performances individuelles de certains espoirs se sont démarquées.

C'est notamment le cas de Michael Hage, des Canadiens de Montréal, qui a été particulièrement dominant avec 15 points durant le tournoi, devenant le meilleur marqueur de la compétition et établissant une récolte record pour un espoir du Tricolore au Mondial junior.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur le brio de Michael Hage et le tournoi du Canada, mardi, à Lagacé le matin.

