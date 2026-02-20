Un baptême de feu à San Diego pour débuter 2026

Après une campagne 2025 difficile, le CF Montréal entame sa saison ce soir avec un défi de taille: affronter l’équipe de San Diego, meneuse de la Conférence de l'Ouest l'an dernier.

En raison de l'indisponibilité de son stade, le club montréalais devra disputer ses six premiers matchs sur la route.

L’effectif a subi des transformations majeures cet hiver.

L’entraîneur-chef Marco Donadel doit composer avec l’arrivée de huit nouveaux joueurs, qualifiant cette étape de «nouvelle expérience».

Le premier match de la saison aura lieu samedi soir à San Diego dès 22h30.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif chez Cogeco Media, à ce sujet.