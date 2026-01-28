Edouard Julien passe des Twins aux Rockies

Le joueur de baseball québécois Edouard Julien a été échangé des Twins du Minnesota aux Rockies du Colorado.
Écoutez Edouard Julien commenter son échange des Twins aux Rockies avec Jeremy Filosa qui est au micro de Mario Langlois.
