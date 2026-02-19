 Aller au contenu
Soccer
CF Montréal

«On est là pour le long terme et on veut seulement le succès de l'équipe»

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 février 2026 20:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Lucas Saputo. / Courtoisie CF Montréal.

Au moment où le CF Montréal peaufine sa préparation en Floride avant son match d'ouverture à San Diego, le nouveau directeur principal du recrutement et de la méthodologie sportive, Lucas Saputo, affiche un optimisme marqué.

Écoutez Lucas Saputo faire le point sur l'état du club montréalais, mardi soir, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Lucas Saputo souligne une transformation majeure de l'ambiance au sein du vestiaire, notant que les joueurs forment désormais un groupe soudé, bien au-delà du terrain.

Cette cohésion, illustrée par de petits gestes comme le fait de manger tous ensemble sur une seule grande tablée, contraste avec l'an dernier et laisse présager une combativité accrue pour la saison 2025.

Les sujets discutés

  • La préparation de l’équipe en Floride avant le début de la saison;
  • L’unité du groupe qui se mesure avec des gestes bien précis;
  • L'importance du recrutement de joueurs expérimentés en MLS;
  • L’inspiration tirée du FC Bologne;
  • La volonté de bâtir un projet à long terme à Montréal;
  • La confiance envers Marco Donadel comme entraîneur pour relancer le club en 2026.
  • L’intégration d’analytique sportive.

