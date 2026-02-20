 Aller au contenu
Finale Canada-États-Unis

«Peu importe l’état dans lequel il se trouve, Crosby doit être sur le banc»

le 20 février 2026 20:07

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
De gauche à droite: Marc-André Dumont, Jasmin Leroux, Mario Langlois et Stéphane Waite. / Cogeco Média

Les Jeux de Milan tirent à leur fin. Bien que la récolte de médailles des Canadiens n'ait peut-être pas été à la hauteur des attentes de certains, il n'en demeure pas moins que nos athlètes nous ont fait vivre toutes sortes d'émotions. Quel a été votre moment fort de ces Jeux ?

Écoutez l'animateur Mario Langlois en compagnie de son premier trio du 20 février dernier, soit l'analyste hockey Marc-André Dumont, l'animateur Jasmin Leroux et le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite.

Parmi les sujets abordés:

  • Canada-États-Unis ce dimanche et vos attentes;

  • «Peu importe l’état dans lequel il se trouve, Crosby doit être sur le banc dimanche»

  • Les performances de Valérie Maltais et de Mikaël Kingsbury.

