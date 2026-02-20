Finale Canada-États-Unis

Les Jeux de Milan tirent à leur fin. Bien que la récolte de médailles des Canadiens n'ait peut-être pas été à la hauteur des attentes de certains, il n'en demeure pas moins que nos athlètes nous ont fait vivre toutes sortes d'émotions. Quel a été votre moment fort de ces Jeux ?
Écoutez l'animateur Mario Langlois en compagnie de son premier trio du 20 février dernier, soit l'analyste hockey Marc-André Dumont, l'animateur Jasmin Leroux et le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite.
Parmi les sujets abordés:
-
Canada-États-Unis ce dimanche et vos attentes;
-
«Peu importe l’état dans lequel il se trouve, Crosby doit être sur le banc dimanche»
-
Les performances de Valérie Maltais et de Mikaël Kingsbury.