Ancien membre de l'équipe de France de hockey, Antoine Roussel commente les matchs de hockey aux Jeux de Milan et plonge dans ses souvenirs de joueur international.
Écoutez Antoine Roussel en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La défaite canadienne en hockey féminin;
- Antoine se souvient d'un Championnat mondial à Minsk, où l'équipe française a vaincu la Russie et le Canada en ronde préliminaire;
- L'adversité contre les Tchèques: «C'était ce que le Canada avait besoin»;
- Le Canada a des lacunes en défense;
- On aborde le rôle clé de Nick Suzuki et l’absence possible de Sidney Crosby contre la Finlande.