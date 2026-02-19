 Aller au contenu
Jeux de Milan
L'adversité contre les Tchèques

«C'était ce que le Canada avait besoin» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

0:00
16:53

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 février 2026 20:37

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«C'était ce que le Canada avait besoin» -Antoine Roussel
La voix du Rooster / Cogeco Média

Ancien membre de l'équipe de France de hockey, Antoine Roussel commente les matchs de hockey aux Jeux de Milan et plonge dans ses souvenirs de joueur international.

Écoutez Antoine Roussel en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La défaite canadienne en hockey féminin;
  • Antoine se souvient d'un Championnat mondial à Minsk, où l'équipe française a vaincu la Russie et le Canada en ronde préliminaire;
  • L'adversité contre les Tchèques: «C'était ce que le Canada avait besoin»;
  • Le Canada a des lacunes en défense;
  • On aborde le rôle clé de Nick Suzuki et l’absence possible de Sidney Crosby contre la Finlande.

Vous aimerez aussi

«Quelle tristesse, mais on peut être fières de l’équipe» -Kim St-Pierre
Les amateurs de sports
«Quelle tristesse, mais on peut être fières de l’équipe» -Kim St-Pierre
0:00
8:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Du renfort au poste de quart avec Dustin Crum
Rattrapage
Alouettes de Montréal
Du renfort au poste de quart avec Dustin Crum
«On est là pour le long terme et on veut seulement le succès de l'équipe»
Rattrapage
CF Montréal
«On est là pour le long terme et on veut seulement le succès de l'équipe»
«Il y a 12 000 clubs sportifs en Norvège» -Philippe Gagnon
Rattrapage
Pour une population de 5,5 millions
«Il y a 12 000 clubs sportifs en Norvège» -Philippe Gagnon
«On les avait dans les câbles» -Jean-Michel Dufaux
Rattrapage
Finale Canada-États-Unis
«On les avait dans les câbles» -Jean-Michel Dufaux
«Présentement, la force du Canadien, c'est l'esprit d'équipe» -José Théodore
Rattrapage
Pas de joueur de location
«Présentement, la force du Canadien, c'est l'esprit d'équipe» -José Théodore
«Quelle tristesse, mais on peut être fières de l’équipe» -Kim St-Pierre
Rattrapage
Défaite du Canada en hockey féminin
«Quelle tristesse, mais on peut être fières de l’équipe» -Kim St-Pierre
On fait le bilan de la journée des Jeux de Milan
Rattrapage
Jeux de Milan
On fait le bilan de la journée des Jeux de Milan
Comment Félix Pigeon est devenu patineur pour la Pologne
Rattrapage
Du Québec à la Pologne
Comment Félix Pigeon est devenu patineur pour la Pologne
«Je suis tellement honoré que ces athlètes ont utilisé la chanson» -Jonathan Roy
Rattrapage
Keeping Me Alive aux Jeux de Milan
«Je suis tellement honoré que ces athlètes ont utilisé la chanson» -Jonathan Roy
Kaiden Guhle veut connaître une excellente fin de saison
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kaiden Guhle veut connaître une excellente fin de saison
«La Slovaquie est une équipe que personne n'attendait» -Guillaume Lefrançois
Rattrapage
Hockey
«La Slovaquie est une équipe que personne n'attendait» -Guillaume Lefrançois
«C'est vraiment magique» -Sébastien Brassard
Rattrapage
Statisticien hockey aux Jeux de Milan
«C'est vraiment magique» -Sébastien Brassard
«Nick Suzuki a vraiment répondu à l'appel de son entraîneur» -Dany Dubé
Rattrapage
But égalisateur contre la Tchéquie
«Nick Suzuki a vraiment répondu à l'appel de son entraîneur» -Dany Dubé
«Ma première étoile, c'est Jordan Binnington» -Stéphane Waite
Rattrapage
Victoire du Canada
«Ma première étoile, c'est Jordan Binnington» -Stéphane Waite