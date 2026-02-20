Demi-finale de hockey chez les hommes

À Milan, la finale de hockey masculin opposant les Américains aux Canadiens s'annonce serrée ce dimanche. À un tel point que les cotes de paris pour les deux pays sont quasi égales.

Le Canada s'est qualifié pour la finale au terme d'un match serré face à la Finlande vendredi.

Le chroniqueur Jean-Michel Dufaux était sur place et nous raconte l'ambiance qui régnait.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa et le chroniqueur Jean-Michel Dufaux, en direct sur place, revenir sur la journée de vendredi aux Jeux de Milan.