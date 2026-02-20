 Aller au contenu
Demi-finale de hockey chez les hommes

«Il y a presque plus d'ambiance au Centre Bell un mardi de novembre qu'à Milan»

par 98.5

le 20 février 2026 18:48

Mario Langlois
Jeremy Filosa
«Il y a presque plus d'ambiance au Centre Bell un mardi de novembre qu'à Milan»
Jean-Michel Dufaux / Cogeco Média

À Milan, la finale de hockey masculin opposant les Américains aux Canadiens s'annonce serrée ce dimanche. À un tel point que les cotes de paris pour les deux pays sont quasi égales.

Le Canada s'est qualifié pour la finale au terme d'un match serré face à la Finlande vendredi.

Le chroniqueur Jean-Michel Dufaux était sur place et nous raconte l'ambiance qui régnait.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa et le chroniqueur Jean-Michel Dufaux, en direct sur place, revenir sur la journée de vendredi aux Jeux de Milan.

«Je parlais avec un Québécois qui était avec moi ce soir et on se disait même que, lors d'un mardi soir de novembre au Centre Bell, il y a presque plus d'ambiance.»

Jean-Michel Dufaux

Jeremy Filosa revient sur les performances de Brendan Mackay, qui a remporté la médaille de bronze à la demi-lune, ainsi que de Valérie Maltais, qui a également décroché le bronze au 1500 m.

