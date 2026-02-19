Il y a encore de la neige partout, mais une saison de football se prépare des mois à l'avance. C'est ce qui occupe le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, qui revient des Jeux de Milan.
Écoutez le DG des Alouettes Danny Maciocia au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un séjour à Milan dans le pays des racines de Maciocia;
- L'importance de l'acquisition du quart-arrière Dustin Krum du Rouge et Noir d'Ottawa;
- L'état de santé de Davis Alexander;
- Le repêchage de la NFL en avril;
- L’amélioration du recrutement et de la préparation physique de l’équipe;
- Les Alouettes joueront des matchs préparatoires les 22 et 29 mai 2026
- Le premier match de la saison 2026 est prévu le 4 juin.