Politique provinciale
Civilité et éducation

Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 5 janvier 2026 11:27

Avec

Marie-Eve Tremblay
Depuis lundi, le vouvoiement des enseignants est obligatoire au Québec. / Viacheslav Yakobchuk/ Adobe Stock

Depuis lundi, le vouvoiement des enseignants est obligatoire au Québec.

Si les auditeurs y voient un retour nécessaire à la civilité et une distance saine entre profs et élèves, le psychologue Égide Royer nuance son efficacité.

Selon lui, bien que l'enseignement du vouvoiement soit une valeur éducative de «bienséance», l'imposer n'aura que peu d'impact sur la violence et l'intimidation.

Il souligne l'urgence de mieux former les enseignants aux comportements agressifs, rappelant que 3500 jeunes sont actuellement exclus de l'école pour des troubles de comportement majeurs.

Écoutez l'analyse d'Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite et de l’adaptation scolaire, lundi, à Radio textos.  

«Si vous avancez cette mesure-là pour diminuer l'intimidation, la violence et les conduites agressives à l'école, là on est dans le trouble [...] ça va avoir très peu d'effet.»

Égide Royer

