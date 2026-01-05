Civilité et éducation

Depuis lundi, le vouvoiement des enseignants est obligatoire au Québec.

Si les auditeurs y voient un retour nécessaire à la civilité et une distance saine entre profs et élèves, le psychologue Égide Royer nuance son efficacité.

Selon lui, bien que l'enseignement du vouvoiement soit une valeur éducative de «bienséance», l'imposer n'aura que peu d'impact sur la violence et l'intimidation.

Il souligne l'urgence de mieux former les enseignants aux comportements agressifs, rappelant que 3500 jeunes sont actuellement exclus de l'école pour des troubles de comportement majeurs.

Écoutez l'analyse d'Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite et de l’adaptation scolaire, lundi, à Radio textos.