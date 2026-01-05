 Aller au contenu
Hockey
Une première fois depuis 1952

Jeux olympiques: aucun Québécois avec l’équipe canadienne de hockey masculin

par 98.5

0:00
7:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 janvier 2026 09:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dany Dubé
Dany Dubé
Dany Dubé / Cogeco Média

L’équipe canadienne de hockey masculin pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina ne comprend aucun Québécois pour la première fois depuis 1952.

Le Québec produit-il moins de talents aujourd’hui qu’à une autre époque?

Écoutez l'analyste Dany Dubé répondre à la question, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il attribue le tout à une structure de développement du hockey au Québec jugée dépassée, à la perte d’inscriptions et à un manque d’entraîneurs professionnels comparé aux modèles finlandais et suédois.

Il souligne aussi la disparition de l’avantage concurrentiel des gardiens québécois, citant Brodeur et Luongo, et questionnant l’accessibilité du hockey aux familles moins nanties.

