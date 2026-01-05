Une première fois depuis 1952

L’équipe canadienne de hockey masculin pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina ne comprend aucun Québécois pour la première fois depuis 1952.

Le Québec produit-il moins de talents aujourd’hui qu’à une autre époque?

Écoutez l'analyste Dany Dubé répondre à la question, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il attribue le tout à une structure de développement du hockey au Québec jugée dépassée, à la perte d’inscriptions et à un manque d’entraîneurs professionnels comparé aux modèles finlandais et suédois.

Il souligne aussi la disparition de l’avantage concurrentiel des gardiens québécois, citant Brodeur et Luongo, et questionnant l’accessibilité du hockey aux familles moins nanties.