Société
Lien social et bière abordable

Briser l'isolement social: un bar dans une résidence de personnes âgées

par 98.5

0:00
4:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 janvier 2026 08:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Briser l'isolement social: un bar dans une résidence de personnes âgées
Briser l'isolement des personnes âgées, grâce à un bar dans leur résidence? / Nicolas Micolani/ Adobe Stock

La résidence La Roselière, en Alsace, a instauré un bar licencié au sein de son établissement pour favoriser le lien social entre les résidents âgés en perte d'autonomie et les habitants du village.

Le directeur adjoint, Benoît Seewald, explique que cette initiative permet aux aînés, souvent coupés du monde, de rester connectés à la vie locale et de retrouver leur statut de citoyens.

Malgré les enjeux de santé, l'accent est mis sur la dignité et la liberté individuelle, permettant aux résidents de consommer de l'alcool de manière encadrée par une équipe médicale, tout en profitant d'un moment de convivialité à prix modique.

Devrait-on faire la même chose dans nos résidences pour personnes âgées au Québec?

Benoit Seewald, directeur adjoint en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), expliquer le tout au micro de Patrick Lagacé. 

«On a ouvert ce bar de manière à ce que les gens du village, les commerçants, les gens du coin puissent venir boire un coup [...] avec les résidents, avec les familles [...] pour que tout le monde passe un bon moment.»

Benoit Seewald

