Le mini-continent est dans le viseur de Trump

Depuis le début de l'année 2026, les tensions entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont atteint un nouveau sommet suite aux déclarations répétées du président Donald Trump concernant son souhait d'annexer cette immense île, la plus grande au monde, située dans l'est de l'archipel arctique.

Écoutez Anne-Sophie Métais, Franco-Danoise et résidente de Nuuk, la capitale du Groenland, commenter la situation, mardi, à Lagacé le matin.

Bien que les menaces de Donald Trump soient prises de plus en plus au sérieux, le sentiment principal chez les Groenlandais est celui d'une profonde fatigue.

Longtemps perçues comme peu crédibles, les velléités d'annexion américaines sont désormais vues comme un harcèlement lassant par une population qui se sent souveraine et non «à vendre».