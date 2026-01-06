 Aller au contenu
Politique internationale
Le mini-continent est dans le viseur de Trump

Menaces d'annexion du Groenland: les habitants entre lassitude et inquiétude

par 98.5

0:00
4:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 janvier 2026 08:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Une vue de la côte de la capitale du Groenland, Nuuk. / steheap / Adobe Stock

Depuis le début de l'année 2026, les tensions entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont atteint un nouveau sommet suite aux déclarations répétées du président Donald Trump concernant son souhait d'annexer cette immense île, la plus grande au monde, située dans l'est de l'archipel arctique.

Écoutez Anne-Sophie Métais, Franco-Danoise et résidente de Nuuk, la capitale du Groenland, commenter la situation, mardi, à Lagacé le matin.

Bien que les menaces de Donald Trump soient prises de plus en plus au sérieux, le sentiment principal chez les Groenlandais est celui d'une profonde fatigue.

Longtemps perçues comme peu crédibles, les velléités d'annexion américaines sont désormais vues comme un harcèlement lassant par une population qui se sent souveraine et non «à vendre».

«On est principalement vraiment fatigués de monsieur Trump qui n’écoute pas [...] On ne comprend surtout pas quel est l’intérêt pour monsieur Trump de vouloir à tout prix posséder le Groenland comme il le souhaite.»

Anne-Sophie Métais

