Dans un livre de l'ex-bras droit de René Angélil

Le monde de la musique est secoué par les révélations de Vito Luprano, ancien bras droit de René Angélil, dans son livre à paraître intitulé It’s All Coming Back To Me... De mes humbles débuts à la vraie histoire derrière la carrière de Céline Dion.

On y apprend que Céline Dion aurait exercé des pressions majeures sur Sony Music en 1997 pour empêcher la signature d'un contrat avec Lara Fabian.

Céline aurait menacé de quitter la maison de disques si sa rivale de l'époque obtenait ce contrat pour lancer sa carrière aux États-Unis.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson discuter de ce livre tant attendu et des révélations qui risquent de faire couler beaucoup d'encre, mardi, à Lagacé le matin.