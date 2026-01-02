Tendances 2026

Ce qui est «à la mode» nous pousse à consommer davantage, explique Marie-Eve Fournier, chroniqueuse à La Presse.

En effet, 80% des prédictions de Pinterest concernant les achats à la mode, par exemple, confirment que les consommateurs sont facilement influencés.

Quelles seront les tendances modes au cours de 2026?

Écoutez la chroniqueuse à La Presse, Marie-Eve Fournier, détailler le tout au micro de Marie-Claude Lavallée, vendredi.

La mode ne signifie toutefois pas que tout est acheté neuf, souligne Marie-Eve Fournier.