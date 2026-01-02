 Aller au contenu
Société
Tendances 2026

La mode nous pousse-t-elle à la consommation?

par 98.5

0:00
21:24

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 2 janvier 2026 10:41

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
La mode nous pousse-t-elle à la consommation?
La mode nous pousse-t-elle à la consommation? / La Presse Canadienne / Ethan Cairns

Ce qui est «à la mode» nous pousse à consommer davantage, explique Marie-Eve Fournier, chroniqueuse à La Presse.

En effet, 80% des prédictions de Pinterest concernant les achats à la mode, par exemple, confirment que les consommateurs sont facilement influencés.

Quelles seront les tendances modes au cours de 2026?

Écoutez la chroniqueuse à La Presse, Marie-Eve Fournier, détailler le tout au micro de Marie-Claude Lavallée, vendredi.

La mode ne signifie toutefois pas que tout est acheté neuf, souligne Marie-Eve Fournier.

«On voit que les friperies sont à la mode. On est nostalgique un peu de la mode d'antan. Pour les jeunes, ça revient beaucoup beaucoup. Il y en a plusieurs sur la rue Saint-Denis. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années.»

Marie-Eve Fournier

Vous aimerez aussi

Imposition du vouvoiement: «On ne fera pas une chasse aux sorcières»
Lacroix le matin
Imposition du vouvoiement: «On ne fera pas une chasse aux sorcières»
0:00
6:57
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
L'effet Lavallée
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
0:00
20:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Rattrapage
Tendances
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Vivre seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Rattrapage
Vous en avez déjà rêvé?
Vivre seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
Rattrapage
Santé
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Rattrapage
Croissance personnelle
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Rattrapage
Que nous réserve la prochaine année?
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?
Rattrapage
Origines de cette tradition
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?
La société nous pousse-t-elle à travailler au détriment de nos amitiés?
Rattrapage
Relations interpersonnelles
La société nous pousse-t-elle à travailler au détriment de nos amitiés?
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Rattrapage
Un cadre émouvant
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
Rattrapage
Règles à respecter lors des réunions familiales
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026
Rattrapage
Quelles seront les nouveautés l'an prochain?
Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026
«Le vidangeur est l'ouvrier le plus apparent et c'est celui qu'on ne voit pas»
Rattrapage
Déchets produits dans le temps des Fêtes
«Le vidangeur est l'ouvrier le plus apparent et c'est celui qu'on ne voit pas»
Comment préserver la santé de ses animaux pendant le temps des fêtes?
Rattrapage
Stress et éléments dangereux
Comment préserver la santé de ses animaux pendant le temps des fêtes?
«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert
Rattrapage
50 ans de passion pour la musique traditionnelle
«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert
Vols retardés ou annulés: guide pratique de vos droits et recours
Rattrapage
Indemnisations aériennes
Vols retardés ou annulés: guide pratique de vos droits et recours