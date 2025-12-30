Jean-François Baril analyse le retour au jeu de Samuel Montembeault, qui affronte son ancienne équipe, les Panthers, dans un contexte de fatigue pour l'adversaire.

Il espère une performance solide du gardien, soutenue par une brigade défensive montréalaise plus vigilante.

Parallèlement, il revient sur la large victoire du Canada au Mondial junior, soulignant que malgré le score de 9-1 contre le Danemark, la défensive canadienne demeure un point d'inquiétude avant le duel contre la Finlande.

Enfin, il anticipe avec confiance la sélection de Nick Suzuki au sein de l'alignement olympique canadien

Écoutez Jean-François Baril, l'animateur de Bonsoir les sportifs, mardi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal.