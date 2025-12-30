 Aller au contenu
Hockey
Bonsoir les sportifs

Les enjeux défensifs du Canadien et de l'équipe nationale junior

par 98.5

0:00
3:39

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 décembre 2025 18:34

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Les enjeux défensifs du Canadien et de l'équipe nationale junior
Jean-François Baril / Cogeco Média

Jean-François Baril analyse le retour au jeu de Samuel Montembeault, qui affronte son ancienne équipe, les Panthers, dans un contexte de fatigue pour l'adversaire.

Il espère une performance solide du gardien, soutenue par une brigade défensive montréalaise plus vigilante.

Parallèlement, il revient sur la large victoire du Canada au Mondial junior, soulignant que malgré le score de 9-1 contre le Danemark, la défensive canadienne demeure un point d'inquiétude avant le duel contre la Finlande.

Enfin, il anticipe avec confiance la sélection de Nick Suzuki au sein de l'alignement olympique canadien

Écoutez Jean-François Baril, l'animateur de Bonsoir les sportifs, mardi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal. 

Vous aimerez aussi

Michael Hage: un talent brut et une maturité qui impressionnent sa mère
Lacroix le matin
Michael Hage: un talent brut et une maturité qui impressionnent sa mère
0:00
9:16
JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
Les amateurs de sports
JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
0:00
13:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Un livre, c'est le meilleur ralentisseur de temps et déstressant» -Kim Thúy
Rattrapage
Nouvelle chroniqueuse au Journal de Montréal
«Un livre, c'est le meilleur ralentisseur de temps et déstressant» -Kim Thúy
La Fed maintient ses taux face à une inflation américaine coriace
Rattrapage
Le Canada en meilleure posture que les États-Unis
La Fed maintient ses taux face à une inflation américaine coriace
Tragédie chez les Kennedy et dérives législatives en Alabama
Rattrapage
Deuil dans la dynastie
Tragédie chez les Kennedy et dérives législatives en Alabama
L'effet Carney et la «bibitte Trump» chamboulent la scène politique fédérale
Rattrapage
Bilan fédéral 2025
L'effet Carney et la «bibitte Trump» chamboulent la scène politique fédérale
Enjeux commerciaux canado-américains: Jean Charest plaide pour la patience
Rattrapage
Souveraineté et sécurité nationale
Enjeux commerciaux canado-américains: Jean Charest plaide pour la patience
Nick Suzuki pressenti pour joindre l'équipe canadienne aux Jeux olympiques
Rattrapage
Des chandails qui nourrissent des rumeurs
Nick Suzuki pressenti pour joindre l'équipe canadienne aux Jeux olympiques
L’industrie de la fraude scientifique: un modèle d'affaires en pleine expansion
Rattrapage
L'IA au service des «moulins à articles»
L’industrie de la fraude scientifique: un modèle d'affaires en pleine expansion
Voici ce que la culture nous a apporté en 2025
Rattrapage
Théâtre, cinéma, humour et lecture
Voici ce que la culture nous a apporté en 2025
«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
Rattrapage
Comment cultiver une vie heureuse?
«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
L'attaque sur la résidence de Poutine est-elle un coup monté de la Russie?
Rattrapage
«Une occasion de saboter les choses pour Zelensky»
L'attaque sur la résidence de Poutine est-elle un coup monté de la Russie?
«Le but premier de l'organisation, c'est de relancer Montembeault»
Rattrapage
Le CH affronte les Panthers
«Le but premier de l'organisation, c'est de relancer Montembeault»
Québécois mort en mer en Floride: comment éviter le plus possible une noyade?
Rattrapage
Conseils d'un expert
Québécois mort en mer en Floride: comment éviter le plus possible une noyade?
«La Veillée de l’avant Veille»: le gros party de famille trad du Club Soda
Rattrapage
Que faire à l'approche du Jour de l'An?
«La Veillée de l’avant Veille»: le gros party de famille trad du Club Soda
Ryan Wedding en cavale: «Il sera arrêté, c'est une question de temps»
Rattrapage
Trafic de drogue
Ryan Wedding en cavale: «Il sera arrêté, c'est une question de temps»