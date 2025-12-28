 Aller au contenu
Société
Météo à venir

Verglas: «Il risque d'avoir des accumulations de glace sur les routes»

par 98.5

0:00
4:38

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 28 décembre 2025 08:57

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Verglas: «Il risque d'avoir des accumulations de glace sur les routes»
Route verglacée / Nicolas St-Germain / Adobe Stock

Le Québec fera face à une pluie verglaçante, classée alerte orange selon le nouveau code de couleur d'Environnement Canada. 

À quoi faut-il s'attendre? Quelles régions seront-elles les plus touchées?

Écoutez Patrick Duplessis, météorologue pour MétéoMédia, en discuter dimanche, au micro de Jean-François Baril. 

«Cette nuit, ça va commencer peut-être en grésil, ce qui est moins glissant, mais après, la pluie verglaçante va tomber, avec des températures de -5 à -7. Donc ça va geler vraiment solide. On risque d'avoir des accumulations de glace demain matin sur les routes plus passantes, voir des autoroutes. Ça, ça pourrait être plus, plus compliqué.»

Patrick Duplessis

Vous aimerez aussi

Dix nouvelles positives qui ont marqué 2025
Signé les fêtes!
Dix nouvelles positives qui ont marqué 2025
0:00
8:17
Quelques trucs pour améliorer ses repas du temps des fêtes
Signé les fêtes!
Quelques trucs pour améliorer ses repas du temps des fêtes
0:00
8:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé les fêtes!

Voir tout
Quelques trucs pour améliorer ses repas du temps des fêtes
Rattrapage
Chronique culinaire
Quelques trucs pour améliorer ses repas du temps des fêtes
Un peu de nostalgie sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Signé les fêtes!
Un peu de nostalgie sur les réseaux sociaux
«Ça va stabiliser et non pas diminuer les prix» -Sylvain Charlebois
Rattrapage
Code de Conduite des épiciers dès le 1er janvier
«Ça va stabiliser et non pas diminuer les prix» -Sylvain Charlebois
Nos craintes sur le plan économique se sont-elles avérées en 2025?
Rattrapage
Bilan économique de l'année
Nos craintes sur le plan économique se sont-elles avérées en 2025?
L'actrice et activiste Brigitte Bardot s'éteint à 91 ans
Rattrapage
Chronique culturelle
L'actrice et activiste Brigitte Bardot s'éteint à 91 ans
Une victoire 2-1 en prolongation pour le Canada face à la Lettonie
Rattrapage
Championnat mondial junior
Une victoire 2-1 en prolongation pour le Canada face à la Lettonie
«Si Zelensky s'en sort avec un match nul, ce serait une victoire»
Rattrapage
Rencontre entre Trump et Zelensky
«Si Zelensky s'en sort avec un match nul, ce serait une victoire»
Application Eva : une alternative québécoise aux géants de la livraison
Rattrapage
Service en moyenne de deux heures
Application Eva : une alternative québécoise aux géants de la livraison
Dix nouvelles positives qui ont marqué 2025
Rattrapage
Revue de presse
Dix nouvelles positives qui ont marqué 2025
«Quelqu'un a tout simplement baissé sa fenêtre et lancé son gobelet de café»
Rattrapage
J'en reviens pas!
«Quelqu'un a tout simplement baissé sa fenêtre et lancé son gobelet de café»
«Je savais pas qu'on pouvait amener un cheval dans un CHSLD»
Rattrapage
Natalie Choquette au segment J'en reviens pas!
«Je savais pas qu'on pouvait amener un cheval dans un CHSLD»
Le groupe Classe Moyenne lance son album récapitulatif de l'année 2025
Rattrapage
Chronique culturelle
Le groupe Classe Moyenne lance son album récapitulatif de l'année 2025
Quelle est l'origine du Boxing Day?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'origine du Boxing Day?
Une athlète de Drummondville se joindra à l’élite de la NCAA
Rattrapage
Actualité sportive
Une athlète de Drummondville se joindra à l’élite de la NCAA