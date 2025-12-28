Météo à venir

Le Québec fera face à une pluie verglaçante, classée alerte orange selon le nouveau code de couleur d'Environnement Canada.
À quoi faut-il s'attendre? Quelles régions seront-elles les plus touchées?
Écoutez Patrick Duplessis, météorologue pour MétéoMédia, en discuter dimanche, au micro de Jean-François Baril.
«Cette nuit, ça va commencer peut-être en grésil, ce qui est moins glissant, mais après, la pluie verglaçante va tomber, avec des températures de -5 à -7. Donc ça va geler vraiment solide. On risque d'avoir des accumulations de glace demain matin sur les routes plus passantes, voir des autoroutes. Ça, ça pourrait être plus, plus compliqué.»