Théâtre, cinéma, humour et lecture

La chroniqueuse Caroline Legault fait le bilan -qui n'en est pas un- de ce que la culture lui a apporté dans la dernière année, telle que la pièce de théâtre Janette.

Elle cite aussi la série «Avant le crash», qu'elle qualifie de «confrontante», mais de nécessaire à regarder.

Écoutez la chronique culturelle de Caroline Legault dans Le Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal, mardi.

Caroline Legault salue aussi les nombreuses initiatives qui font en sorte que des événements culturels soient gratuits et souligne les effets positifs de la culture sur son humeur.