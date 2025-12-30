Le Canada en meilleure posture que les États-Unis

Philippe Goulet-Coulombe analyse la décision de la Fed de stabiliser ses taux après une légère baisse, soulignant une division interne au sein du comité.

Alors que l'inflation reste tenace aux États-Unis, les marchés anticipent un statu quo pour 2026.

L'expert rappelle les risques d'ingérence politique à Washington, tout en notant que le Canada réussit mieux à ramener l'inflation vers sa cible de 2 %.

Entre menaces de tarifs douaniers et incertitudes sur l'emploi, l'économie nord-américaine entre dans une phase de «gestion des inconvénients» où chaque décision comporte des risques majeurs pour la croissance.

