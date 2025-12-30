Le hockey des Canadiens

Les Canadiens (20-12-6, 46 points) poursuivent leur séjour de sept parties consécutives sur la route avec un arrêt en Floride pour y affronter les Panthers (21-15,2, 44 points).
L'exclusivité du troisième rang de la division Atlantique est à l'enjeu ce soir entre les deux formations.
Le Tricolore tente de distancer les champions défendant dans une course aux séries de plus en plus serrée, espérant prolonger sa séquence de cinq matchs avec au moins un point au classement. Pour l'occasion, Martin St-Louis mise sur le retour de Samuel Montembeault devant le filet.
Le Québécois n'a pas amorcé de rencontre dans la LNH depuis le 2 décembre dernier, après un séjour de reconditionnement avec le Rocket de Laval.
Du côté des Panthers, l'équipe est affaiblie par l'absence d'Aleksander Barkov, tandis que Matthew Tkachuk vient tout juste de reprendre l'entraînement. La Floride fera confiance au gardien auxiliaire Daniil Tarazov pour contrer le nouveau premier trio montréalais complété par Alexandre Texier.
Écoutez le match entre les Canadiens et les Panthers à Sunrise en Floride, dès 19h (avant-match 18h30), avec Martin McGuire et Jérémie Rainville sur les plateformes de Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
À 15:09, Uvis Balinskis est pénalisé pour bâton élevé contre Zachary Bolduc. Les Canadiens menacent dans la zone adverse en 5 contre 4, Cole Caufield ratant la cible de peu sur un jeu prometteur, mais Montréal n'a obtenu qu'un seul tir au but lors de ces deux minutes.
Le jeu est enlevant et rapide, il y a peu de temps d'arrêt. Les deux gardiens s'illustrent en première période. Avec 2:16 à faire au premier vingt, c'est 7-7 les tirs.
C'était une première période digne des séries. La Floride a eu 2 tirs de plus que Montréal : 9-7.
Les Panthers ont réalisé 8 mises en échec, le double des Canadiens. Montréal a gagné 61,9% des mises en jeu.
Après vingt minutes de jeu, c'est 0-0 à Sunrise.
Deuxième période
À 14:59, Aaron Ekblad doit se diriger au banc des pénalités pour double-échec sur Ivan Demidov. Les Canadiens ont leur 2e jeu de puissance de la rencontre. Cole Caufield frappe le poteau sur un but ouvert, à 13:20, créant l'illusion d'un but marqué. Noah Dobson a eu l'autre tir au but du jeu à 5 contre 4. C'est toujours 0-0.
... À suivre