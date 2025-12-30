 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Canadiens 0 - Panthers 0 (deuxième période)

par 98.5 | Modifié le 30 décembre 2025 à 20:24

Canadiens 0 - Panthers 0 (deuxième période)
Le 3e rang de division est en jeu entre les Canadiens et les Panthers. / (AP Photo/Marta Lavandier)

Les Canadiens (20-12-6, 46 points) poursuivent leur séjour de sept parties consécutives sur la route avec un arrêt en Floride pour y affronter les Panthers (21-15,2, 44 points).

L'exclusivité du troisième rang de la division Atlantique est à l'enjeu ce soir entre les deux formations. 

Le Tricolore tente de distancer les champions défendant dans une course aux séries de plus en plus serrée, espérant prolonger sa séquence de cinq matchs avec au moins un point au classement. Pour l'occasion, Martin St-Louis mise sur le retour de Samuel Montembeault devant le filet.

Le Québécois n'a pas amorcé de rencontre dans la LNH depuis le 2 décembre dernier, après un séjour de reconditionnement avec le Rocket de Laval.

Du côté des Panthers, l'équipe est affaiblie par l'absence d'Aleksander Barkov, tandis que Matthew Tkachuk vient tout juste de reprendre l'entraînement. La Floride fera confiance au gardien auxiliaire Daniil Tarazov pour contrer le nouveau premier trio montréalais complété par Alexandre Texier.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Panthers à Sunrise en Floride, dès 19h (avant-match 18h30), avec Martin McGuire et Jérémie Rainville sur les plateformes de Cogeco Média. 

À écouter

«C'est le temps de mettre fin à ce roman-savon Samuel Montembeault»

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire
0:00
37:18

Déroulement de la rencontre 

Première période 

À 15:09, Uvis Balinskis est pénalisé pour bâton élevé contre Zachary Bolduc. Les Canadiens menacent dans la zone adverse en 5 contre 4, Cole Caufield ratant la cible de peu sur un jeu prometteur, mais Montréal n'a obtenu qu'un seul tir au but lors de ces deux minutes. 

Le jeu est enlevant et rapide, il y a peu de temps d'arrêt. Les deux gardiens s'illustrent en première période. Avec 2:16 à faire au premier vingt, c'est 7-7 les tirs. 

C'était une première période digne des séries. La Floride a eu 2 tirs de plus que Montréal : 9-7. 

Les Panthers ont réalisé 8 mises en échec, le double des Canadiens. Montréal a gagné 61,9% des mises en jeu. 

Après vingt minutes de jeu, c'est 0-0 à Sunrise. 

Deuxième période 

À 14:59, Aaron Ekblad doit se diriger au banc des pénalités pour double-échec sur Ivan Demidov. Les Canadiens ont leur 2e jeu de puissance de la rencontre. Cole Caufield frappe le poteau sur un but ouvert, à 13:20, créant l'illusion d'un but marqué. Noah Dobson a eu l'autre tir au but du jeu à 5 contre 4. C'est toujours 0-0. 

... À suivre

Vous aimerez aussi

JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
Les amateurs de sports
JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
0:00
13:28
Les enjeux défensifs du Canadien et de l'équipe nationale junior
Le Québec maintenant
Les enjeux défensifs du Canadien et de l'équipe nationale junior
0:00
3:39

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.