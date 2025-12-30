Le hockey des Canadiens

Les Canadiens (20-12-6, 46 points) poursuivent leur séjour de sept parties consécutives sur la route avec un arrêt en Floride pour y affronter les Panthers (21-15,2, 44 points).

L'exclusivité du troisième rang de la division Atlantique est à l'enjeu ce soir entre les deux formations.

Le Tricolore tente de distancer les champions défendant dans une course aux séries de plus en plus serrée, espérant prolonger sa séquence de cinq matchs avec au moins un point au classement. Pour l'occasion, Martin St-Louis mise sur le retour de Samuel Montembeault devant le filet.

Le Québécois n'a pas amorcé de rencontre dans la LNH depuis le 2 décembre dernier, après un séjour de reconditionnement avec le Rocket de Laval.

Du côté des Panthers, l'équipe est affaiblie par l'absence d'Aleksander Barkov, tandis que Matthew Tkachuk vient tout juste de reprendre l'entraînement. La Floride fera confiance au gardien auxiliaire Daniil Tarazov pour contrer le nouveau premier trio montréalais complété par Alexandre Texier.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Panthers à Sunrise en Floride, dès 19h (avant-match 18h30), avec Martin McGuire et Jérémie Rainville sur les plateformes de Cogeco Média.