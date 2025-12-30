 Aller au contenu
Société
L'IA au service des «moulins à articles»

L’industrie de la fraude scientifique: un modèle d'affaires en pleine expansion

par 98.5

0:00
6:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 décembre 2025 16:52

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
L’industrie de la fraude scientifique: un modèle d'affaires en pleine expansion
Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

Le milieu de la science traverse une crise majeure marquée par l'émergence d'une véritable industrie de la fraude.

Profitant du principe «publier ou périr», des réseaux organisés produisent de fausses études grâce à l'intelligence artificielle générative pour les publier dans des «revues prédatrices» moyennant finance.

Ce phénomène touche particulièrement les domaines de la santé, comme l’oncologie ou la recherche sur l'Alzheimer, où de faux résultats peuvent circuler durant des années avant d'être rétractés.

Cette contamination de l'écosystème scientifique menace non seulement la recherche médicale, mais sert également des intérêts financiers et idéologiques préoccupants.

Écoutez Joël Leblanc, journaliste scientifique, expliquer le tout, mardi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal. 

«Il y a un modèle d'affaires qui s'est installé depuis une quinzaine d'années, où ça devient rentable pour certaines personnes de publier de la fausse science et de la faire circuler à travers la vraie.»

Joël Leblanc

Vous aimerez aussi

Faut-il être gêné de ne pas aimer son emploi?
Le midi
Faut-il être gêné de ne pas aimer son emploi?
0:00
8:57
«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
Le Québec maintenant
«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
0:00
7:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les enjeux défensifs du Canadien et de l'équipe nationale junior
Rattrapage
Bonsoir les sportifs
Les enjeux défensifs du Canadien et de l'équipe nationale junior
«Un livre, c'est le meilleur ralentisseur de temps et déstressant» -Kim Thúy
Rattrapage
Nouvelle chroniqueuse au Journal de Montréal
«Un livre, c'est le meilleur ralentisseur de temps et déstressant» -Kim Thúy
La Fed maintient ses taux face à une inflation américaine coriace
Rattrapage
Le Canada en meilleure posture que les États-Unis
La Fed maintient ses taux face à une inflation américaine coriace
Tragédie chez les Kennedy et dérives législatives en Alabama
Rattrapage
Deuil dans la dynastie
Tragédie chez les Kennedy et dérives législatives en Alabama
L'effet Carney et la «bibitte Trump» chamboulent la scène politique fédérale
Rattrapage
Bilan fédéral 2025
L'effet Carney et la «bibitte Trump» chamboulent la scène politique fédérale
Enjeux commerciaux canado-américains: Jean Charest plaide pour la patience
Rattrapage
Souveraineté et sécurité nationale
Enjeux commerciaux canado-américains: Jean Charest plaide pour la patience
Nick Suzuki pressenti pour joindre l'équipe canadienne aux Jeux olympiques
Rattrapage
Des chandails qui nourrissent des rumeurs
Nick Suzuki pressenti pour joindre l'équipe canadienne aux Jeux olympiques
Voici ce que la culture nous a apporté en 2025
Rattrapage
Théâtre, cinéma, humour et lecture
Voici ce que la culture nous a apporté en 2025
«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
Rattrapage
Comment cultiver une vie heureuse?
«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
L'attaque sur la résidence de Poutine est-elle un coup monté de la Russie?
Rattrapage
«Une occasion de saboter les choses pour Zelensky»
L'attaque sur la résidence de Poutine est-elle un coup monté de la Russie?
«Le but premier de l'organisation, c'est de relancer Montembeault»
Rattrapage
Le CH affronte les Panthers
«Le but premier de l'organisation, c'est de relancer Montembeault»
Québécois mort en mer en Floride: comment éviter le plus possible une noyade?
Rattrapage
Conseils d'un expert
Québécois mort en mer en Floride: comment éviter le plus possible une noyade?
«La Veillée de l’avant Veille»: le gros party de famille trad du Club Soda
Rattrapage
Que faire à l'approche du Jour de l'An?
«La Veillée de l’avant Veille»: le gros party de famille trad du Club Soda
Ryan Wedding en cavale: «Il sera arrêté, c'est une question de temps»
Rattrapage
Trafic de drogue
Ryan Wedding en cavale: «Il sera arrêté, c'est une question de temps»