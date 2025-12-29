Montembault, Dobeš et Fowler

Alterner entre Montembeault, Fowler et Dobeš devant le filet des Canadiens n'est pas un beau problème, estime l'ex-entraîneur de gardiens de but du CH, Stéphane Waite.

À son avis, «il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aime un ménage à trois», soulignant la nécessité de clarifier le rôle de chacun.

Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal et expert chez Cogeco Média, analyser la situation complexe des trois gardiens de but au micro de Louis-Philippe Guy.

La clé est nul autre que Samuel Montembeault pour l'équipe, selon Stéphane Waite, le gardien ayant un début de saison «désastreux».

