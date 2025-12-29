 Aller au contenu
Sports
Montembault, Dobeš et Fowler

«Il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aime un ménage à trois»

par 98.5

0:00
15:27

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 décembre 2025 20:25

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aime un ménage à trois»
«Il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aime un ménage à trois» -Stéphane Waite / La Presse Canadienne / Graham Hughes

Alterner entre Montembeault, Fowler et Dobeš devant le filet des Canadiens n'est pas un beau problème, estime l'ex-entraîneur de gardiens de but du CH, Stéphane Waite.

À son avis, «il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aime un ménage à trois», soulignant la nécessité de clarifier le rôle de chacun.

Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal et expert chez Cogeco Média, analyser la situation complexe des trois gardiens de but au micro de Louis-Philippe Guy.

La clé est nul autre que Samuel Montembeault pour l'équipe, selon Stéphane Waite, le gardien ayant un début de saison «désastreux».
 

«Si Samuel [Montembeault] peut retrouver ses repères pour retrouver sa confiance, peut retrouver son aplomb, ça règle un gros problème. Parce que là, on peut renvoyer le jeune Fowler à Laval, lui dire: ''Casse toi pas la tête, joue deux matchs sur trois, amène cette équipe-là le plus loin possible dans les séries et ça serait le meilleur scénario possible.''»

Stéphane Waite

Vous aimerez aussi

JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
Les amateurs de sports
JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
0:00
13:28
Une victoire 2-1 en prolongation pour le Canada face à la Lettonie
Signé les fêtes!
Une victoire 2-1 en prolongation pour le Canada face à la Lettonie
0:00
5:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
49ers contre Bears: «L'un des bons matchs de l'année sinon le meilleur»
Rattrapage
Dernier droit de la saison
49ers contre Bears: «L'un des bons matchs de l'année sinon le meilleur»
Saison 2025 de la Victoire: «Je leur donne un B+» -Patricia Ann Beaulieu
Rattrapage
Le hockey féminin connaît toujours un fort succès
Saison 2025 de la Victoire: «Je leur donne un B+» -Patricia Ann Beaulieu
Battle of the Sexes: «C'était un pétard mouillé»
Rattrapage
L'événement était-il plutôt un non-événement?
Battle of the Sexes: «C'était un pétard mouillé»
JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
Rattrapage
Quels autres joueurs se retrouveront sur la glace?
JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
Caleb Desnoyers «va être prêt à chaque présence sur la patinoire», selon sa mère
Rattrapage
Canada vs Danemark
Caleb Desnoyers «va être prêt à chaque présence sur la patinoire», selon sa mère
Canada vs Danemark: «Il faut faire attention» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Championnat mondial junior 2026
Canada vs Danemark: «Il faut faire attention» -Stéphane Leroux
Montembeault devant le filet mardi soir: «Je pense que le contexte est bon»
Rattrapage
Face aux Panthers
Montembeault devant le filet mardi soir: «Je pense que le contexte est bon»