Le hockey des Canadiens

Après un bref congé des fêtes, les Canadiens de Montréal reprennent l’action dimanche alors qu’ils seront de passage au Benchmark International Arena pour rendre visite au Lightning de Tampa Bay.
Le Tricolore (21-12-5) tentera de profiter de la fatigue du Lightning (21-13-3), qui a vaincu les Panthers hier, pour s'emparer de la deuxième place de la division Atlantique alors que les deux équipes sont à égalité avec 45 points en 37 matchs. Lors de leur dernier affrontement qui remonte au 9 décembre, les Canadiens s’étaient inclinés par la marque de 6-1.
Jacob Fowler sera devant le filet du Tricolore, lui qui obtient un deuxième départ consécutif. Depuis son rappel, le gardien américain possède une fiche de 3-1-1, une moyenne de but accordé de 2,40 et un taux d’efficacité de .918. Originaire de la Floride, la recrue de 21 ans disputera un premier match dans l’État où il a grandi.
L'équipe a annoncé hier qu'elle serait privée des services de l'attaquant Jake Evans pour une période de 4 à 6 semaines à la suite d'une blessure au bas du corps. Fraichement rappelé du Rocket de Laval, Samuel Montembeault sera le gardien auxiliaire.
Du côté du Lightning, c'est le suédois Jonas Johansson qui défendra la cage des locaux. Remis d'une blessure, l'attaquant Brandon Hagel réintégrera la formation floridienne alors que le défenseur Ryan McDonagh ratera un deuxième match de suite.
Déroulement de la rencontre
Première période
Le trio de Kapanen, Slafkovsky et Demidov poursuit sur sa lancée tôt dans le match alors que l'attaquant russe obtient la première chance de marquer du CH à 17:47.
À 16:10, Josh Anderson utilise sa vitesse pour s'amener seul devant Jonas Johansson, mais est retenu par le défenseur Maxwell Crozier. Les deux vagues d'avantage numérique décochent quelques tirs de qualité, mais le gardien suédois ne bronche pas.
À 7:45, le Lightning se voit décerner sa deuxième pénalité du match alors que Nic Paul est chassé pour avoir retardé la partie. Caufield et Bolduc obtiennent de bonnes chances de marquer, mais le Lightning démontre encore une fois pourquoi il possède la deuxième meilleure infériorité numérique de la LNH.
À 3:30, un choc de dur à cuire éclate alors qu'Arber Xhekaj et Scott Sabourin laissent tomber les gants. Le défenseur des Canadiens a facilement le dessus avec quelques bons crochets de la droite.
Le québécois Charles-Édouard D'Astous s'en va au cachot pour avoir retenu Phillip Danault. Le CH a de la difficulté à s'installer et offre même des occasions de marquer au Lightning, qui décoche quelques tirs sur Jacob Fowler lors de cet avantage numérique.
Après 20 minutes de jeu, le pointage est toujours de 0 à 0. Les Canadiens sont en avance au chapitre des tirs au but avec neuf alors que le Lightning a tiré seulement à trois reprises.
Deuxième période
À 17:33, Ivan Demidov brise son bâton en zone offensive et son compatriote russe Nikita Kucherov profite de ce revirement mal chanceux pour s'amener seul devant Jacob Fowler. 1-0 Lightning. Il s'agit d'un quatrième match consécutif avec un point pour l'attaquant vedette.
Quelques instants plus tard, à 16:05, Alexandre Texier se voit décerner une pénalité pour avoir accroché. Jacob Fowler vole Gage Goncalves dans les dernières secondes de la pénalité.
À 7:50, le Lightning profite d'un revirement au centre de glace pour s'amener à trois qui en a plein les bras. Résultat : Kucherov inscrit son deuxième du match dans une cage béante.
Les célébrations ont été de courte durée pour Nikita Kucherov qui est puni dès la reprise du jeu pour avoir assené un coup de bâton à Alexandre Texier.
Dès sa sortie du banc de punition, l'attaquant russe remet la rondelle à Max Crozier qui s'amène seul devant Jacob Fowler. Arrêt du gardien américain. Toutefois, quelques secondes plus tard, à 5:11, les Canadiens cafouillent en zone neutre et le Nic Paul profite d'un deux contre un pour inscrire le troisième but des siens. 3-0 Tampa Bay.
Après 40 minutes de jeu, le Lightning est en plein contrôle du match avec une avance de trois buts. L'équipe locale a décoché 13 tirs, contre seulement huit pour le CH.
Troisième période
But! À 18:55, Ivan Demidov est laissé seul devant le filet et profite d'une savante passe de Juraj Slavkovsky pour inscrire les Canadiens au pointage. Il s'agit d'un troisième matchs consécutifs avec un but pour le jeune attaquant russe.
La réplique du Lightning ne se fait pas attendre alors que Jacob Fowler est déjoué par un tir surprenant de Pontus Homlberg qui inscrit son 6ème de la saison à 18:15.
Le «trio des jeunes» a le couteau entre les dents ce soir et Juraj Slavkovsky profite d'un excellent jeu défensif de Mike Matheson et d'une passe parfaite d'Oliver Kapanen pour décocher un tire précis et réduire l'écart à deux buts, à 10:44.
Décidemment le vent tourne pour le Tricolore! À 7:43, Noah Dobson déjoue le gardien du Lightning d'un tir du poignet.
Ce dernier but semble avoir revigoré les troupes de Martin St-Louis qui s'installent dans la zone du Lightning pendant plusieurs minutes. Mike Matheson passe près de créer l'égalité en contournant le filet de Jonas Johansson. Quelques instants plus tard, ce dernier brise son bâton lors d'un lancer frappé et force l'arrêt du jeu.
Les Canadiens retire Jacob Fowler avec 1:21 à faire au temps réglementaire.
Avec 3,8 secondes à faire, Juraj Slavkovsky complète la remontée du CH et égalise la marque avec son deuxième but du match et son 13ème de la saison. Direction période de prolongation.
Prolongation
Phillip Danult remporte la mise au jeu et permet à Nick Suzuki de s'installer en zone offensive en compagnie de Lane Hutson et de Cole Caufield. Aucun tir n'est effectué lors de cette présence.
Les Canadiens dominent alors que Juraj Slavkovsky et Mike Matheson épuisent les joueurs du Lightning.
Échappée de Nikita Kucherov, mais Jacob Fowler dit non.