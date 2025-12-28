Le hockey des Canadiens

Après un bref congé des fêtes, les Canadiens de Montréal reprennent l’action dimanche alors qu’ils seront de passage au Benchmark International Arena pour rendre visite au Lightning de Tampa Bay.

Le Tricolore (21-12-5) tentera de profiter de la fatigue du Lightning (21-13-3), qui a vaincu les Panthers hier, pour s'emparer de la deuxième place de la division Atlantique alors que les deux équipes sont à égalité avec 45 points en 37 matchs. Lors de leur dernier affrontement qui remonte au 9 décembre, les Canadiens s’étaient inclinés par la marque de 6-1.

Jacob Fowler sera devant le filet du Tricolore, lui qui obtient un deuxième départ consécutif. Depuis son rappel, le gardien américain possède une fiche de 3-1-1, une moyenne de but accordé de 2,40 et un taux d’efficacité de .918. Originaire de la Floride, la recrue de 21 ans disputera un premier match dans l’État où il a grandi.

L'équipe a annoncé hier qu'elle serait privée des services de l'attaquant Jake Evans pour une période de 4 à 6 semaines à la suite d'une blessure au bas du corps. Fraichement rappelé du Rocket de Laval, Samuel Montembeault sera le gardien auxiliaire.

Du côté du Lightning, c'est le suédois Jonas Johansson qui défendra la cage des locaux. Remis d'une blessure, l'attaquant Brandon Hagel réintégrera la formation floridienne alors que le défenseur Ryan McDonagh ratera un deuxième match de suite.