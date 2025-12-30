Nouvelle chroniqueuse au Journal de Montréal

Kim Thúy Ly Thanh dévoile l'origine de son nom complet et explique les traditions nominales vietnamiennes, où le prénom prime sur des noms de famille souvent uniformisés par l'histoire dynastique.

Invitée à faire le bilan d'une année marquée par des controverses sur le racisme, elle plaide pour un dialogue serein plutôt que pour l'affrontement sur les réseaux sociaux.

Selon elle, la méfiance envers l'immigration provient d'une éducation qui apprend dès l'enfance à éliminer la différence.

Elle conclut en souhaitant à tous de découvrir un livre, qu'elle définit comme un précieux «ralentisseur de temps» nécessaire à notre époque.

Écoutez l'autrice et chroniqueuse Kim Thúy Ly Thanh en discussion avec Jean-Sébastien Hammal, mardi, au Québec maintenant.