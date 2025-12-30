Que faire à l'approche du Jour de l'An?

Mardi soir aura lieu le spectacle «La Veillée de l’avant Veille», un gros party de musique traditionnelle québécoise au Club Soda à Montréal.

Cette 28e édition est organisée par le groupe de musique Le Vent du Nord, qui se produira lors de la soirée, tout comme La Famille Aucoin et le Diable à Cinq.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault aborder les festivités en prévision du Jour de l'An, mardi, dans Le Québec maintenant.

Autres événements abordés