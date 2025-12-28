Pluie verglacée à venir

Au cours des prochaines heures, le Québec fera face à une pluie verglaçante, classée alerte orange selon le nouveau code de couleur d'Environnement Canada.

Faut-il craindre d'importantes pannes d'électricité? Quelles régions seront les plus touchées?

Écoutez Jonathan Côté, porte-parole pour Hydro-Québec, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Jean-François Baril.