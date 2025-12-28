Pluie verglacée à venir

Au cours des prochaines heures, le Québec fera face à une pluie verglaçante, classée alerte orange selon le nouveau code de couleur d'Environnement Canada.
Faut-il craindre d'importantes pannes d'électricité? Quelles régions seront les plus touchées?
Écoutez Jonathan Côté, porte-parole pour Hydro-Québec, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Jean-François Baril.
«Je dirais qu'on est plus à surveiller ce qui s'en vient, mais évidemment, on prépare quand même déjà nos équipes. On est en train de vérifier dans chaque région combien d'équipes on aura pour pouvoir intervenir au besoin. On est mieux d'être prêts s'il se passe quelque chose plutôt que le contraire.»
Aussi dans ce segment :
- Comment se préparer à faire face aux pannes d'électricité?