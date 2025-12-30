 Aller au contenu
Société
Comment cultiver une vie heureuse?

«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer

par 98.5

0:00
7:51

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 décembre 2025 16:31

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Maude Goyer
Maude Goyer
Maude Goyer / Cogeco Média

S'appuyant sur l'étude de Harvard, The Good Life, Maude Goyer explique que le bonheur réside principalement dans la qualité de nos relations sociales plutôt que dans la richesse ou le statut.

Ces connexions agissent comme un protecteur biologique, augmentant les chances de survie de 50 % et préservant la santé cognitive en vieillissant.

Si l'argent apaise le stress financier jusqu'à un certain seuil, il n'apporte pas de satisfaction durable.

Elle rappelle que 40 % de notre bonheur dépend de nos choix, suggérant des actions simples comme l'appel téléphonique de huit minutes pour nourrir nos liens essentiels.

Écoutez la journaliste et chroniqueuse Maude Goyer en discuter avec Jean-Sébastien Hammal, mardi, au Québec maintenant

«Ce qui rend heureux plus que l'argent, le statut social, la réussite professionnelle ou l'intelligence [...] c'est la connexion avec les autres, c'est les relations.»

Maude Goyer

