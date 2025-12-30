Comment cultiver une vie heureuse?

S'appuyant sur l'étude de Harvard, The Good Life, Maude Goyer explique que le bonheur réside principalement dans la qualité de nos relations sociales plutôt que dans la richesse ou le statut.

Ces connexions agissent comme un protecteur biologique, augmentant les chances de survie de 50 % et préservant la santé cognitive en vieillissant.

Si l'argent apaise le stress financier jusqu'à un certain seuil, il n'apporte pas de satisfaction durable.

Elle rappelle que 40 % de notre bonheur dépend de nos choix, suggérant des actions simples comme l'appel téléphonique de huit minutes pour nourrir nos liens essentiels.

