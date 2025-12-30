Souveraineté et sécurité nationale

Christine Saint-Pierre analyse les réflexions de Jean Charest sur les tensions commerciales avec les États-Unis, soulignant l'importance de la patience et de la protection de la gestion de l'offre au Québec.

Elle évoque également l'inquiétude de l'ancien premier ministre face à la stratégie de sécurité nationale de Donald Trump, perçue comme une menace pour la souveraineté des pays américains.

Parallèlement, la chronique aborde le sort tragique de migrants haïtiens refoulés à la frontière, mais se conclut sur une note positive: l'électrification tant attendue de la communauté de Kitcisakik en Abitibi.

