 Aller au contenu
Société
Conseils d'un expert

Québécois mort en mer en Floride: comment éviter le plus possible une noyade?

par 98.5

0:00
7:05

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 décembre 2025 15:51

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Québécois mort en mer en Floride: comment éviter le plus possible une noyade?
Comment éviter la noyade par courant d'arrachement en mer? / Adobe Stock / jef 77

Un Québécois est mort noyé en Floride le 26 décembre dernier et le syndicat des sauveteurs de la région où le drame s’est déroulé, la Volusia Watermen’s Association, implore les nageurs d’être prudents et de nager près des sauveteurs.

Le dirigeant de la société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, recommande de se limiter aux zones de baignade peu profondes pour pouvoir reconnaître les signes avant-coureurs des courants d'arrachement.

Écoutez Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, donner des conseils pour éviter une telle situation dans l'émission Le Québec maintenant animée par Jean-Sébastien Hammal.

M. Hawkins explique également que les Australiens, par exemple, sont capables de détecter les courants forts grâce à leurs cellulaires.

«Si jamais ça vous arrive d'être dans un courant d'arrachement, ça serait plutôt de ne pas nager contre ce courant-là, mais plutôt en parallèle avec la rive, pour qu'éventuellement les vagues puissent, elles, vous ramener sur le bord de la rive, que ce soit du côté gauche ou côté droit.»

Raynald Hawkins

Vous aimerez aussi

Le personnel de la santé tente d'être «imaginatif» pour libérer des civières
Le midi
Le personnel de la santé tente d'être «imaginatif» pour libérer des civières
0:00
11:34
Soupe joumou: «Ça devient une tradition montréalaise!»
Le midi
Soupe joumou: «Ça devient une tradition montréalaise!»
0:00
6:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Voici ce que la culture nous a apporté en 2025
Rattrapage
Théâtre, cinéma, humour et lecture
Voici ce que la culture nous a apporté en 2025
«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
Rattrapage
Comment cultiver une vie heureuse?
«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
L'attaque sur la résidence de Poutine est-elle un coup monté de la Russie?
Rattrapage
«Une occasion de saboter les choses pour Zelensky»
L'attaque sur la résidence de Poutine est-elle un coup monté de la Russie?
«Le but premier de l'organisation, c'est de relancer Montembeault»
Rattrapage
Le CH affronte les Panthers
«Le but premier de l'organisation, c'est de relancer Montembeault»
«La Veillée de l’avant Veille»: le gros party de famille trad du Club Soda
Rattrapage
Que faire à l'approche du Jour de l'An?
«La Veillée de l’avant Veille»: le gros party de famille trad du Club Soda
Ryan Wedding en cavale: «Il sera arrêté, c'est une question de temps»
Rattrapage
Trafic de drogue
Ryan Wedding en cavale: «Il sera arrêté, c'est une question de temps»
François Lambert nommé personnalité web de l'année
Rattrapage
Revue de 2025 de La Presse
François Lambert nommé personnalité web de l'année
Le Père Noël fait bondir les actions en bourse
Rattrapage
«Santa Claus Rally»
Le Père Noël fait bondir les actions en bourse
Une cinquième visite en douze mois pour Benjamin Netanyahu aux États-Unis
Rattrapage
Deuxième phase du plan de paix
Une cinquième visite en douze mois pour Benjamin Netanyahu aux États-Unis
Les libéraux et les conservateurs fédéraux au coude-à-coude
Rattrapage
Fin d'année politique
Les libéraux et les conservateurs fédéraux au coude-à-coude
Faible popularité des élus: «Ça donne une note de cynisme dans la population»
Rattrapage
Provincial et fédéral
Faible popularité des élus: «Ça donne une note de cynisme dans la population»
«C'était vraiment une journée de rêve» -Thomas Fafard
Rattrapage
Record québécois de marathon
«C'était vraiment une journée de rêve» -Thomas Fafard
Nos résolutions pour la nouvelle année sont-elles réalistes?
Rattrapage
À l'approche de 2026
Nos résolutions pour la nouvelle année sont-elles réalistes?
Encore plusieurs centimètres de neige à prévoir d'ici le Nouvel An
Rattrapage
15 à 20 cm dans certaines régions
Encore plusieurs centimètres de neige à prévoir d'ici le Nouvel An