Conseils d'un expert

Un Québécois est mort noyé en Floride le 26 décembre dernier et le syndicat des sauveteurs de la région où le drame s’est déroulé, la Volusia Watermen’s Association, implore les nageurs d’être prudents et de nager près des sauveteurs.
Le dirigeant de la société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, recommande de se limiter aux zones de baignade peu profondes pour pouvoir reconnaître les signes avant-coureurs des courants d'arrachement.
Écoutez Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, donner des conseils pour éviter une telle situation dans l'émission Le Québec maintenant animée par Jean-Sébastien Hammal.
M. Hawkins explique également que les Australiens, par exemple, sont capables de détecter les courants forts grâce à leurs cellulaires.
«Si jamais ça vous arrive d'être dans un courant d'arrachement, ça serait plutôt de ne pas nager contre ce courant-là, mais plutôt en parallèle avec la rive, pour qu'éventuellement les vagues puissent, elles, vous ramener sur le bord de la rive, que ce soit du côté gauche ou côté droit.»