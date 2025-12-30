Conseils d'un expert

Un Québécois est mort noyé en Floride le 26 décembre dernier et le syndicat des sauveteurs de la région où le drame s’est déroulé, la Volusia Watermen’s Association, implore les nageurs d’être prudents et de nager près des sauveteurs.

Le dirigeant de la société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, recommande de se limiter aux zones de baignade peu profondes pour pouvoir reconnaître les signes avant-coureurs des courants d'arrachement.

Écoutez Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, donner des conseils pour éviter une telle situation dans l'émission Le Québec maintenant animée par Jean-Sébastien Hammal.

M. Hawkins explique également que les Australiens, par exemple, sont capables de détecter les courants forts grâce à leurs cellulaires.