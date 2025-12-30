 Aller au contenu
Politique internationale
«Une occasion de saboter les choses pour Zelensky»

L'attaque sur la résidence de Poutine est-elle un coup monté de la Russie?

par 98.5

0:00
7:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 décembre 2025 16:22

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
La guerre en Ukraine se poursuit alors que Moscou accuse Kyiv d'avoir ciblé la résidence de Poutine / LA Presse Canadienne / AP Photo / Andriy Andriyenko

La tension est toujours très tendue entre Moscou et Kyiv, alors que la Russie accuse l'Ukraine d'avoir ciblé une résidence de Vladimir Poutine avec 91 drones, une attaque que Kyiv dément.

L'ex-diplomate Ferry de Kerchkove estime pour sa part que l'Ukraine n'a pas intérêt à attaquer l'un des nombreuses maisons du président russe et s'inquiète du fait que les États-Unis «gobent» aussi facilement ce que prétend la Russie.

Écoutez Ferry de Kerckhove ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, donner son avis sur la question au micro de Jean-Sébastien Hammal, mardi après-midi.

«Il est clair que de la part de Poutine, c'est une occasion de saboter les choses qui semblent aller beaucoup trop bien du côté des alliés, du côté de toute cette grande tentative d'une coalition de bonne volonté. Je crois que le père Poutine, a dit: ''Heille, ça commence à aller trop bien''.»

Ferry de Kerckhove

Autre sujet abordé:

  • Téhéran a déclaré la Marine royale canadienne comme étant une «organisation terroriste».

