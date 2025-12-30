«Une occasion de saboter les choses pour Zelensky»

La tension est toujours très tendue entre Moscou et Kyiv, alors que la Russie accuse l'Ukraine d'avoir ciblé une résidence de Vladimir Poutine avec 91 drones, une attaque que Kyiv dément.

L'ex-diplomate Ferry de Kerchkove estime pour sa part que l'Ukraine n'a pas intérêt à attaquer l'un des nombreuses maisons du président russe et s'inquiète du fait que les États-Unis «gobent» aussi facilement ce que prétend la Russie.

Écoutez Ferry de Kerckhove ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, donner son avis sur la question au micro de Jean-Sébastien Hammal, mardi après-midi.