Le CH affronte les Panthers

Les Canadiens de Montréal affrontent les Panthers en Floride mardi soir, un match marqué par le retour devant le filet de Samuel Montembeault après un mois d'absence.

Martin McGuire souligne que l'organisation cherche avant tout à relancer son gardien le plus expérimenté dans un contexte favorable.

Parallèlement, l'entraîneur Martin St-Louis insuffle un «électrochoc» au premier trio en y intégrant Alexandre Texier aux côtés de Suzuki et Caufield pour pallier une baisse de production à cinq contre cinq.

Face à des Panthers fatigués et privés d'Aleksander Barkov, Montréal dispose d'une réelle opportunité de s'imposer.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, mardi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal.