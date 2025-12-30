 Aller au contenu
Le CH affronte les Panthers

«Le but premier de l'organisation, c'est de relancer Montembeault»

par 98.5

0:00
5:46

Le Québec maintenant

le 30 décembre 2025 16:16

Jean-Sébastien Hammal
Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal affrontent les Panthers en Floride mardi soir, un match marqué par le retour devant le filet de Samuel Montembeault après un mois d'absence.

Martin McGuire souligne que l'organisation cherche avant tout à relancer son gardien le plus expérimenté dans un contexte favorable.

Parallèlement, l'entraîneur Martin St-Louis insuffle un «électrochoc» au premier trio en y intégrant Alexandre Texier aux côtés de Suzuki et Caufield pour pallier une baisse de production à cinq contre cinq.

Face à des Panthers fatigués et privés d'Aleksander Barkov, Montréal dispose d'une réelle opportunité de s'imposer.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, mardi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal. 

«Si le Canadien veut être dans les séries, c'est parce qu'ils auront eu deux gardiens et que préférablement l'un de ces deux gardiens là soit le plus expérimenté des trois: Samuel Montembeault.»

Martin McGuire

