Justice et faits divers
Trafic de drogue

Ryan Wedding en cavale: «Il sera arrêté, c'est une question de temps»

par 98.5

0:00
8:18

le 30 décembre 2025 15:30

Avis de recherche de Ryan Wedding / La Presse Canadienne / AP Photo / Damian Dovarganes

L'ancien planchiste olympique montréalais Ryan Wedding, qui a représenté le Canada aux Jeux de 2002, est l'un des fugitifs les plus recherchés par le FBI pour avoir dirigé un réseau international de trafic de drogue. 

De l'avis de l'ex-policier Paul Laurier,«tôt ou tard, il sera arrêté, c'est une question de temps».

Des perquisitions au Mexique ont permis de confisquer deux véhicules, des œuvres d'art et de manière surprenante, deux médailles olympiques. Par contre, M. Laurier explique que Wedding est bien préparé pour faire face à la traque du FBI. 

«Il a appris à la dure comment se protéger», explique-t-il.

Écoutez l'ancien policier à la Sûreté du Québec et le président de la firme de sécurité Vigitech, Paul Laurier, expliquer le tout, mardi après-midi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

«D'après moi, on a les doigts de la main pour compter [les proches de Ryan Wedding]. Il y a des esquives évidemment. Ce n'est pas des gens qui sont fous. Il y a des communications qui sont enregistrées. S'ils sont happés, ils vont changer de numéro de téléphone. Ryan Wedding va essayer de changer d'identité, il vit probablement sur une fausse identité.»

Ryan Wedding

