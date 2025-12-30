L'ancien planchiste olympique montréalais Ryan Wedding, qui a représenté le Canada aux Jeux de 2002, est l'un des fugitifs les plus recherchés par le FBI pour avoir dirigé un réseau international de trafic de drogue.

De l'avis de l'ex-policier Paul Laurier,«tôt ou tard, il sera arrêté, c'est une question de temps».

Des perquisitions au Mexique ont permis de confisquer deux véhicules, des œuvres d'art et de manière surprenante, deux médailles olympiques. Par contre, M. Laurier explique que Wedding est bien préparé pour faire face à la traque du FBI.

«Il a appris à la dure comment se protéger», explique-t-il.

