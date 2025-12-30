Deuil dans la dynastie

L'actualité américaine est marquée par le décès tragique de Tatiana Schlossberg, petite-fille de JFK, succombant à un cancer à seulement 35 ans.

En parallèle, l'Alabama suscite un vif débat éthique avec des lois répressives permettant l'emprisonnement de femmes enceintes pour consommation de drogues ou de médicaments non prescrits.

Enfin, la CIA est pointée du doigt pour des opérations clandestines au Venezuela visant à déstabiliser le gouvernement de Nicolás Maduro.

