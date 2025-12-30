 Aller au contenu
Politique internationale
Deuil dans la dynastie

Tragédie chez les Kennedy et dérives législatives en Alabama

par 98.5

0:00
7:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 décembre 2025 17:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Tragédie chez les Kennedy et dérives législatives en Alabama
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

L'actualité américaine est marquée par le décès tragique de Tatiana Schlossberg, petite-fille de JFK, succombant à un cancer à seulement 35 ans.

En parallèle, l'Alabama suscite un vif débat éthique avec des lois répressives permettant l'emprisonnement de femmes enceintes pour consommation de drogues ou de médicaments non prescrits.

Enfin, la CIA est pointée du doigt pour des opérations clandestines au Venezuela visant à déstabiliser le gouvernement de Nicolás Maduro. 

Écoutez la chronique États-Unis de Valérie Beaudoin, mardi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal. 

«Je vais donner un A+ pour la transparence. C'est assez transparent qu'on essaie de renverser le gouvernement de Maduro.»

Valérie Beaudoin

